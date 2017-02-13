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Galatasaray, İsrail deplasmanında

AA
  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 15:22
Galatasaray, İsrail deplasmanında
Galatasaray, İsrail deplasmanında

Sarı-kırmızılı erkek voleybol takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında yarın İsrail temsilcisi 'e konuk olacak.

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.

Uluslararası Hadar Yosef Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda rakibine üstünlük sağlayarak 1 Mart Çarşamba günü sahasında oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakalamak istiyor.

, turu geçmesi durumunda Fakel Novy Urengoy (Rusya) - TIF Viking (Norveç) eşleşmesinin galibiyle finale kalma mücadelesi verecek.