Kocijancic'ten Bakan Kılıç'a teşekkür

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkan Vekili Janez Kocijancic, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF 2017) organizasyonu nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür etti.

Kocijancic, yaptığı açıklamada, Erzurum'un EYOF'a vaktinde hazırlanmasında, Bakan Kılıç'ın kararlılığının ve ortaya koyduğu güçlü iradenin büyük payı olduğunu belirtti.

EYOF için yürütülen hazırlık döneminin başarılı geçtiğini ifade eden Kocijancic, şunları kaydetti:

"Bu kadar kısa bir sürede bu çapta bir organizasyonun hazırlıklarının tamamlanması ancak büyük bir çaba ve özverili çalışma ile mümkün olabilirdi. Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür etmek isterim. Bakan Kılıç'ın olimpik organizasyonlara verdiği önem ve çabaları, bugün Erzurum'un en iyi EYOF'lardan birini gerçekleştirmesini sağlıyor. Bu hazırlık sürecinde emeği geçen tüm yetkilileri de gönülden kutluyorum."