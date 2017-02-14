Ragbi milli takımının başına Kamerunlu antrenör getirildi

Federasyon, milli takımların başına Kamerunlu antrenör Cherokee Sylvain Ngue'yi getirdi.

Ragbide milli takımların başına Kamerunlu antrenör Cherokee Sylvain Ngue getirildi.

Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Başkan Murat Pazan ile anlaşan deneyimli antrenör, milli takımları çalıştıracak.

Uzun süredir Türkiye'de yaşayan ve farklı takımlarda antrenörlük yapan Ngue, burada bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu ülkeyi ve insanlarını çok seviyorum. Türkiye'de çok başarılı ve çalışkan sporcular var. Bu ülke spor anlamında daha fazla başarıyı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncuların olimpiyat hayaline dikkati çeken antrenör, "Aslında bu hayal çok uzak değil. Yeni yönetimle birlikte iyi koordine olur, çok çalışır ve güçlü bir sistem kurarsak bunu başarabiliriz. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Başkanımıza ve ekibine yeni dönemde başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Federasyon Başkanı Pazan da, Ngue'nin farklı kulüplerde güzel işler başardığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ngue, Türkiye aşığı ve çalışkan bir antrenör. Yeni yönetimimizle birlikte güzel işler başarıp branşlarımızı hak ettiği noktaya taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç, altyapı ve branşların gelişimi için birçok imkan sağladı. Bizler de bu imkanları iyi değerlendirerek hem altyapıyı iyi organize etmek hemde profesyonel anlamda dünya liginde söz sahibi olmak istiyoruz."