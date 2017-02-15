EYOF'ta biatlon altın madalyası Fransa'nın oldu

Biatlon erkekler 10 kilometre takip yarışında Türk sporculardan Okan Alalma 36, Cihad Demir 37, Hayri Yaşar 45, Adem Ataş ise 47. oldu. Bu dalda altın madalyayı Fransız Briffaz kazandı.

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) biatlonda erkekler 10 kilometre takip yarışı yapıldı.

Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayaklı Koşu Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 50 sporcunun mücadele ettiği yarışta, Türk sporculardan Okan Alalma 35.33.7'lik derecesiyle 36, Cihad Demir 36.19.2 ile 37, Hayri Yaşar 38.41.2 ile 45, Adem Ataş ise 40.06.1'lik derecesiyle 47. sırada yer aldı.

Zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele eden sporculardan altın madalyayı 28.45.9'luk derecesiyle Fransız Thomas Briffaz kazandı. Yarışta, 28.48.9'luk derecesiyle Fransa'dan Jason Drezet gümüş, 28.49.1'lik derecesiyle de Rus sporcu Andrei Viukhin bronz madalya aldı.

Yarışları Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum EYOF Genel Koordinatörü Necati Kaplan, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkenseligil ile çeşitli kurumların yöneticileri, sporcu yakınları ve vatandaşlar izledi.

Dereceye giren sporculara madalyaları, yarışma sonrası düzenlenen törenle verildi.