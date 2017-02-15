Peter Murphy altını kaptı

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) sürat pateni müsabakaları, Yenişehir Sürat Pateni Pisti’nde yapıldı.
Erzurum'daki 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) kısa mesafe sürat pateni erkekler 1500 metrede Lüksemburglu Peter Murphy, altın madalya kazandı.
Yenişehir Sürat Pateni Salonu'nda düzenlenen ve 28 sporcunun yer aldığı 1500 metre mücadelesinde, 2.20.204'lük derece yapan Murphy birinci oldu.
Rus Konstantin Ivliev 2.19.963'lük derece ile gümüş, İtalyan Luca Spechenhauser 2.22.953'lük dereceyle bronz madalya aldı.
Türk sporcu Hazar Karagöl, yarı final turu ilk seride bitiş çizgisinden üçüncü geçmesine rağmen sarı kart gördüğü için mücadeleye devam edemedi. Hazar, elemelerde 2.28.660'lık derece yaparak yarı finale kalmıştı.
Milli sporculardan Fatih Özden ise elemeleri geçemedi ve yarışı 2.31.082'lik dereceyle 17. sırada tamamladı.