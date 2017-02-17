EYOF 2017'de Hazar Karagöl gümüş madalya kazandı

Erzurum’da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde erkekler sürat pateni 1000 metre finalinde milli sporcu Hazar Karagöl tarihi bir başarı elde ederek gümüş madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yayımladığı mesajla Hazar Karagöl’ü tebrik etti.

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) erkekler sürat pateni 1000 metre finalinde mücadele eden Hazar Karagöl gümüş madalya kazandı.

Sürat Pateni Salonu'nda yapılan erkekler 1000 metre yarışmalarında milli sporcu Hazar Karagöl, tarihi bir başarı elde etti. 1991 yılından bu yana yapılan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde sürat pateni branşında madalyası bulunmayan Türkiye'ye ilk derecesini Hazar Karagöl getirdi. 500 ve 1500 metre yarışlarında istediği sonuçları elde edemeyen Hazar Karagöl, hedeflediği başarıya 1000 metre yarışında ulaştı. Tribünlerin tamamen dolu olduğu finali ikinci sırada tamamlayan 16 yaşındaki milli sporcumuz, kariyerinin de en önemli başarısını yakaladı. Fransız Diane Sellier'ın 1:35.643 ile altın madalyanın sahibi olduğu yarışta Hazar Karagöl 1:35.854'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı. Üçüncülüğü ise 1:45.728'de finişi gören Rus Aleksei Simakin elde etti.

Erzurum'un ev sahipliği yaptığı EYOF 2017'de daha önce snowboardda Aydan Karakulak ile bronz madalya kazanan Türkiye, Hazar Karagöl'ün gümüş madalyasıyla ikinci kez kürsüye çıktı.



BAKAN ÇAĞATAY KILIÇ, SÜRAT PATENİ MİLLİ SPORCU HAZAR KARAGÖL'Ü TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin ev sahipliğinde Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde sürat pateni branşında 1000 metrede ikinci olarak gümüş madalya kazanan Hazar Karagöl'ü yayınladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Çağatay Kılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin 13'üncüsüne ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde sürat pateni branşında 1000 metrede ikinci olarak gümüş madalya kazanan Hazar Karagöl bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Avrupa'nın önemli kış spor merkezlerinden biri olan Erzurum'da Sürat Pateni Salonu'nda düzenlenen 1000 metre sürat pateni yarışında ikinci olarak tarihi başarı elde eden ve ülkemize EYOF'ta ilk gümüş madalyamızı kazandıran milli sporcumuz Hazar Karagöl'ü kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sporcumuzun başarısı bizleri umutlandırdı. Hazar Karagöl'ün gelecek organizasyonlarda da madalyalar kazarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğine gönülden inanıyor ve 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."