Farah salona rekorla veda etti

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, katıldığı son salon turnuvasında 5 bin metrede kendisine ait Avrupa rekorunu geliştirdi.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Somali asıllı Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, salon yarışlarına rekorla veda etti.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Müller Salon Grand Prix'sinde yarışan 33 yaşındaki sporcu, 5 bin metrede piste çıktı.

Farah, 13.09.16'lık derecesiyle rakiplerini geride bırakarak salon yarışlarında kendisine ait Avrupa rekorunu geliştirdi. Muhammed Farah, salon turnuvasında daha önce 13.10.60'lık zamanıyla Avrupa rekoru kırmıştı.

Sene başında şövalye unvanıyla onurlandırılan Farah, son iki dünya şampiyonası ve olimpiyatta 5 bin ve 10 bin metrede altın madalya kazanmıştı.

Organizasyonda kadınlar bin metrede mücadele eden Büyük Britanyalı Laura Muir de 2.31.93'lük zamanıyla Avrupa rekoru kırdı.