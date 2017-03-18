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, Türk takımlarına 2 günde 2 kez yenildi

İHA
  • Giriş Tarihi: 18.3.2017 11:22 Güncelleme Tarihi: 18.3.2017 11:33
Olympiakos, Türk takımlarına 2 günde 2 kez yenildi
Olympiakos, Türk takımlarına 2 günde 2 kez yenildi

Yunan ekibi , son 16 turunda ’a 4-1, Euroleague’de de ’a 80-71 mağlup oldu. Yunan kulüplerinden olan Olympiakos, bu hafta Türk takımlarından ağır yenilgiler aldı. Türk takımları, kırmızı-beyazlılar karşı ve da oynadığı 2 karşılaşmadan 2 galibiyet aldı.

İLK ÖNCE FUTBOL

son 16 turunda 1-1'in rövanşında geçtiğimiz Perşembe günü ile mücadele eden , kupaya veda edip, ülkesine döndü. Siyah-beyazlılar, Yunan takımını; Aboubakar, Cenk'in 1'er, Babel'in de 2 golü ile 4-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

SONRA BASKETBOL

Olympiakos, 'in 26. haftasında Barış ve Dostluk Salonu'nda Cuma günü Odeabank ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, devreye 48-35 önde girmesine rağmen, sarı-kırmızılılar parkeden 80-71 galip ayrıldı. Galatasaray Odeabank, Olympiakos'a ligdeki 8. mağlubiyetini aldırırdı. Sarı-kırmızılılar da böylece 9. galibiyetini elde etti.

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