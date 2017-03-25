SABAH’a iki ödül

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından düzenlenen Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından düzenlenen Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen, sunuculuklarını Levent Özçelik ve Ece Erken'in yaptığı organizasyonda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş'nin de yeni adının bundan sonra "Spor İstanbul'' olduğu açıklandı. Ev sahipliğini Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar'ın yaptığı, AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ile spor ve basın camiasından çok sayıda davetlinin yer aldığı gecede ödüller verildi. Spor İstanbul Genel Müdürü Özbayraktar, tören öncesinde kısa bir konuşma yaparak, "Gençleri spora teşvik etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu geceye katılan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Gecede SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, 'Spor İstanbul' özel ödülüne layık görülürken, Yazılı Basın Haber Kategorisi'nde muhabir arkadaşımız Ogün Şahinoğlu ise diğer ödülün sahibi oldu. Geceye ayrıca Turkuvaz Medya Grubu damgasını vurdu: Spor İstanbul Özel Ödülleri: Serkan Korkmaz (A Spor), Zeki Uzundurukan (Fotomaç), Yazılı Basın Haber Kategorisi: Mehmet Yılmaz Şenol (Fotomaç), Görüntülü Basın Röportaj Kategorisi: Ceyla Büyükuzun (A Spor), Görüntülü Basın Maraton Haber Kategorisi: ATV Ana Haber Görüntülü, Basın Çocuk Maratonu Haber Kategorisi: Ceyda Dönmez (A Spor

