Zirve yine Hamilton’ın

Formula 1'de 2017 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama seansında pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu. Hamilton, 1:22.188 ile en hızlı isim olurken onu Ferrari'den Sebastian Vettel takip etti. Bu, Hamilton'ın kariyerindeki 62. pole pozisyonu oldu. 1:22.456 yapan Vettel, Bottas'ı geçerek sezonun ilk yarışında Ferrari'ye ikinci sırayı getirirken, Ferrari'nin diğer pilotu Kimi Raikkonen, 0.8 saniye geride 4. sırada kaldı. Ferrari böylece 2015'ten beri ilk defa ilk çizgiye döndü. Ferrari ve Mercedes pilotlarının arkasında Red Bull'dan Max Verstappen yer aldı. Red Bull aracı, pole pozisyonundan 1.3 saniye geride kaldı. Yarış bugün saat 08.00'de başlayacak.



İzin verilen değişikliklerin etkisiyle yeni nesil F1 araçları, pilotlara 8g (normalin 8 katı) değerinde basınç uyguluyor.