TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolu için planlarını SABAH’a anlattı

En büyük şansımız Sayın Erdoğan gibi sporu seven bir Cumhurbaşkanıdır



Üstündağ, "Başta bakanımız Sayın Kılıç olmak üzere bütün camia seçimde beni destekledi. Devletimizin sağladığı imkanlar ortada. Bu şartlarda başarısız olmak için mazeretimiz yok. 7/24 çalışıp voleybol için iyi şeyler yapmak istiyoruz" diye konuştu



Türkiye Voleybol Federasyonu 21 Kasım 2016'da tarihinde ilk kez tek adayla seçime girdi ve Mehmet Akif Üstündağ, camianın büyük desteği ile göreve geldi. Başta milli takımlar olmak üzere hedeflerini ve beklentilerini Sayın Üstündağ ile konuştuk. Biz sorduk, o cevapladı.



TVF tarihinde ilk kez tek adaylı seçim yapıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok başarılı bir genel kuruldu... Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç da bizi tebrik etti örnek seçim için... Bizim işimiz artık burada zor. Başarılı olamazsak hiç mazeretimiz yok. Camiaya layık olmak voleybol için çok iyi şeyler yapmak için 7/24 çalışmak zorundayız. Sayın Bakanımız'ın da bize inanılmaz desteği var. 10 numara...Bana kongre öncesi ve sonrasında bir sözü var: "Başarılı ol her şey emrinde." Daha ne desin!. Bu saatte artık iş bize düşüyor.



Milli Takımların antrenör seçimleri çok konuşuldu. Nasıl karar verdiniz?

İki milli takımın başantrenörünün de sözleşmeleri sona ermişti. Guidetti, herkesin arzu ettiği bir isimdi. Joshko Milenkoski, Türkiye'de 6 yıldır aralıksız Maliye Milli Piyango'yu çalıştırıyor. Çalışkan, akademisyen bir antrenör. Türkiye'de çalışması, antrenman bilgisi ve oyuncuları tanıması da tercihte etkili oldu. Hedeflerimize gelince... Erkeklerde 16 takım arasına girdik. Grubumuz fena değil. Bu gruptan ilk ikiye girer de kendimizi ilk sekize atarsak da bu da bir ilk olacak. Ama hedeflerimiz ilk 8 ve daha yukarısı. Daha sonra da üst sıralarda kalıcı olmak. Bayan Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndan önce Dünya Şampiyonası elemesi var Mayıs sonunda. İnşallah burada gruptan 1. çıkıp, Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Grubumuz fena değil. Rusya ile ilk iki içinde olacağımızı düşünüyorum ama 1 olursak eşleşme avantajımız olacak.



Altyapılardaki yetenekli oyuncuları nasıl kazanacaksınız?

Seçim öncesi vaatlerimden biri altyapı seferberliği idi. Buna paralel okul projemizin hayata geçmesi ki Türk sporunda çok önemli, takdir toplayan ve kabul gören bir projeydi. Fabrikavoleybolu da 18 ile yaydık. Buna 2017'de 10 il daha ekleyeceğiz. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'ya açılacağız. Milli Takım'da özellikle bayanlarda jenerasyon değişimi de olacak. Ama bu önümüzdeki Dünya Şampiyonası elemesi ve Avrupa Şampiyonası'ndan sonra söz konusu olacak. Şimdi planlı programlı bir şekilde bu gençleri takıma monte edeceğiz.. En faydalı, en istikbal vaat eden ve o an için önemli katkılar sağlayacak oyuncuları tercih edecektir diye düşünüyorum Guidetti... Geniş bir havuz çalışmasının olduğunu biliyorum. Jenerasyon değişimi olacaktır ama başarıyı da ikinci plana atamazsın ız. İkisini bir arada hayata geçirirseniz işte doğru işi, iyi işi o zaman yapmış olacaksınız.





Mehmet Akif Üstündağ, arkadaşımız Volkan Üstüyıldız'ın sorularını cevaplarken, camianın kendisine gösterdiği desteğin karşılığını çalışarak vereceğini ifade etti.



Dünya Ligi'ni Malatya'ya aldık. Üç gün boyunca günde iki maç naklen yayınlanacak TRT'den... Onlara da teşekkür ederim.



Vestel ile sponsorluk anlaşmanız ses getirdi. Erkekler Ligi için de sponsor arayışınız var mı?

Sponsorlarla görüşmelerimiz sürüyor. Bayan Milli Takımı'nın ve Efeler Ligi'nin sponsoru yok. Aslında tam imzalar atılmak üzereydi ama hainlerin 15 Temmuz kalkışmasının bize faturası ağır oldu.



Kulüplerin gelirlerinin artması için ne gibi çalışmalarınız var?

Türk sporunun ve federasyonların en büyük şansı Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanına sahip olmamız. Sporu seven, gerektiğinde her şeyi bir kenara bırakıp sporun a'sınden z'sine kadar zaman harcayan bir cumhurbaşkanına sahibiz. Bugün futboldaki yayın ihalesine bakıyoruz. Sanıyor musunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve Sayın Bakanımızın emeğinin olmadığını...Büyük emek ve gayretleri var. Spor Toto Teşkilatı'nın iddaa gelirleri kulüplerin kaç branşını ayakta tutuyor! Bu bir devlet imkanıdır. Bunlar sağlandı.

Son yıllarda birinci lig ve ikinci ligde inanılmaz yatırımlar var. Niye var? İkinci ligin yarı final ve finalleri iki yıldır iddaa proramında yer aldı. Bu yıl da olacak. Dolayısı ile kulüplerin ekonomik geliri de oluyor. Bugün Efeler Ligi takımlarının Avrupa'daki müsabakaları da dahil hepsi iddaa programında. Bunun için Spor Toto Teşkilatı Başkanı Sayın Kasapoğlu'na teşekkür ederim. Ekonomi iyi olunca yatırımlar da artıyor ama voleybol aşkı da bambaşka..