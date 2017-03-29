Tuğba Tekin Dünya ikincisi oldu!

Fransa'da Devam Eden Özel Sporcular Kayak Dünya Şampiyonası'nda, Tuğba Tekin Alp Disiplini Slalom Yarışması'nda Dünya İkincisi Oldu.

Fransa'nın Pau şehrinde 26 Mart'ta başyalan Uluslararası Zihinsel Engelliler Federasyonu (INAS) faaliyet programında yer alan, Dünya Kayak Şampiyonası'nda bugün piste çıkan mili sporcumuz Tuğba Tekin Alp Disiplini Slalom yarışlarında 1.02.82'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı yarışmada Milli sporcularımızdan Ayşe Kader Yavuz ise 5. oldu.



Sabah seansında yapılan yarışlarda milli sporcumuz Tekin, 1.02.82'lik derecesi ile ikinci olurken, üçüncülüğü Çek sporcu 1.05.53'lük derecesi ile Denisa Macurova aldı. Yarışmada 58.19'luk derece yapan Fransız Melanie De Bona ise birinci oldu.



Dünya Şampiyonasında Perşembe gününü boş geçecek olan millilerimizde Cuma günü piste, Tajdin Ören, Tuğba Tekin, Ayşe Kader Yavuz sabah seansında, Otizmli sporcularımız Zeynep Bingül ve Murat Bingül ise akşam seansında yarışacaklar.