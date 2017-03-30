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VakıfBank yarı finale yükseldi

AA
  • Giriş Tarihi: 30.3.2017 21:47 Güncelleme Tarihi: 30.3.2017 21:48
VakıfBank yarı finale yükseldi
VakıfBank yarı finale yükseldi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. VakıfBank, deplasmanda oynadığı ilk maçı da 3-2 kazanmıştı.

VakıfBank: 3 - Beşiktaş: 1

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Esat Danzili

VakıfBank: Gözde Kırdar, Melis Gürkaynak, Lonneke, Zhu Ting, Kübra Çalışkan, Naz Akyol (Gizem Örge, Özge Yurtdagülen, Cansu Çetin)

Beşiktaş: Rousseaux, Tuğba Şenoğlu, Van Hecke, Çağla Akın, Zehra Güneş, Yasemin Güveli (Bihter Dumanoğlu, Humay, Gizem Giraygil, Dilara Bilge)

Setler: 25-21, 25-15, 22-25, 25-14

Süre: 108 dakika (30, 23, 32, 23)