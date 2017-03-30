VakıfBank yarı finale yükseldi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. VakıfBank, deplasmanda oynadığı ilk maçı da 3-2 kazanmıştı.
VakıfBank: 3 - Beşiktaş: 1
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, Esat Danzili
VakıfBank: Gözde Kırdar, Melis Gürkaynak, Lonneke, Zhu Ting, Kübra Çalışkan, Naz Akyol (Gizem Örge, Özge Yurtdagülen, Cansu Çetin)
Beşiktaş: Rousseaux, Tuğba Şenoğlu, Van Hecke, Çağla Akın, Zehra Güneş, Yasemin Güveli (Bihter Dumanoğlu, Humay, Gizem Giraygil, Dilara Bilge)
Setler: 25-21, 25-15, 22-25, 25-14
Süre: 108 dakika (30, 23, 32, 23)