Sümeyye Kentli, bronz madalya kazandı

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 58 kiloda Türkiye'yi temsil eden Sümeyye Kentli, silkmede bronz madalya aldı.

Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen şampiyonanın 2. günü, kadınlar 58 kiloda yapılan müsabakalarla tamamlandı.

86 kiloluk kaldırışıyla koparmada 10. sırayı alan Sümeyye Kentli, 116 kilo kaldırdığı silkmede bronz madalyanın sahibi oldu. Sümeyye, toplam değerlendirmede ise 202 kiloyla 7'nciliği elde etti.

Aynı sıklette B grubunda mücadele eden Ayşegül Çakın, toplamda 190 kilo (koparma 81, silkme 109 kilo) kaldırdı ve yarışmayı 13. sırada bitirdi.