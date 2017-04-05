IOC, doping yapan 3 sporcunun derecelerini geri aldı

IOC'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda yarışan 3 sporcunun doping testlerinin pozitif çıkmasından dolayı bu organizasyonlardan diskalifiye edildiği belirtildi. 2008 Pekin Olimpiyatları'nda erkekler 96-120 kilo serbest stilde altın madalya kazanan Özbek güreşçi Artur Taymazov,

yine 2008 Pekin'de erkekler 55-60 kilo serbest stilde gümüş madalya alan Ukraynalı güreşçi Vasyl Fedoryshyn ile 2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 63 kiloda gümüş madalya kazanan Rus halterci Svetlana Tzarukaeva'nın madalya ve dereceleri geri alındı.