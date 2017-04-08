Gençlerimiz ümit veriyor

Milli sporcu Nuray Levent, Tayland'da devam eden Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda kızlar 58 kiloda koparmada 84 kiloyla gümüş, silkmede 107 kiloyla altın madalya kazanırken, toplamda 191 kiloyla dünya şampiyonluğuna ulaştı. 17 yaşındaki Nuray, şampiyonluk sonrası gözyaşlarını tutamazken, sevincini Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve antrenörleriyle paylaştı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde ise Türkiye'ye madalya yağdı. Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, Avrupa şampiyonu olurken, kadınlar 57 kiloda İkra Kayır gümüş, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ise bronz madalya elde etti.