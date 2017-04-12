F1’in İstanbul aşkı

SERKAN ÜNLÜ

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Giriş Tarihi: 12.4.2017
F1’in İstanbul aşkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ’in CEO’su Chase Carey’i kabul ederken, 2011’de Türkiye’den ayrılan F1’in 2018 takviminde yeniden İstanbul’un yer alması bekleniyor

Motor sporlarının en gözde yarışı yeniden Türkiye'ye mi dönüyor? Bu ihtimal, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeyle yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F1'in yeni CEO'su Chase Carey'i makamında kabul etti. Carey'in İstanbul Park'ın sürücüler ve yarışseverler için unutulmaz bir pist olduğunu ve yeniden F1 takvimine dahil edilmesi arzusunu Erdoğan'a bizzat iletmek istediği iddia edildi. Görüşme sonrası açıklama yapan İstanbul Park'ın işletmecisi Vural Ak, "İş artık imzaya kaldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Formula 1 CEO'su Carey'in toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti

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F1’in İstanbul aşkı
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