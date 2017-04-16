Türk bayrağı yaptırdık!

İspanya'daki Uluslararası Pony Dressage binicilik yarışlarında, Galatasaraylı sporcu Yağmur Öztürk birinci gelince Türk bayrağı krizi yaşandı. Katalonya Özerk Bölgesi Girona şehrinde düzenlenen müsabakalara 8 ülkeden biniciler katıldı. Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Galatasaray'ın milli binicisi Öztürk 71.054 puanla şampiyon oldu. Öztürk'ün kazanamayacağını öngören organizasyon heyeti ellerinde Türk bayrağı olmadığını fark edince ilginç bir çözüm yolu buldular.



HERKES YAĞMUR'U TEBRİK ETTİ

İKİ İspanyol gence yarış yerinde Türk bayrağı çizdirildi. Başarılı sporcumuz Yağmur Öztürk, birincilik kürsüsüne İspanyollar'ın elleriyle yaptığı Türk bayrağı ile çıktı. Tüm organizasyon yetkilileri ve diğer sporcular da Yağmur'u tebrik etti. Sarı-kırmızılı kulübün sporcusu Yağmur Öztürk, geçen ay Valencia'da yapılan uluslararası yarışta da birinci gelerek büyük bir başarıya imza atmış ve İstiklal marşımızı dinletmişti.



ELLERİYLE ÇİZDİLER

Şampiyon olan Yağmur Öztürk, iki İspanyol gencin, büyük bir titizlikle elleriyle çizdiği Türk bayrağı ile birincilik kürsüsüne çıktı.