VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

İtalya'nın Treviso kentinde oynanan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü final maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı üstün bir oyundan sonra 3-0 yenerek finale yükseldi. Türk derbisinde yenilen Eczacıbaşı VitrA yarın TSİ 16.00'da 3.'üncülük maçına çıkacak.

VakıfBank'ın çok hızlı başladığı oyunda skor biranda Zhu, Naz, Gözde ve Kimberly Hill'in sayıları ile 13-5 oldu. Farkın açılmasının ardından devreye giren Eczacıbaşı VitrA takımının yıldız ismi Boskovic sayesinde toparlansada manşet ve savunma hatalarının yetersizliği yüzünden rakibine iki sayı kadarda yaklaşmasına rağmen ilk seti Eczacıbaşı VitrA 25-20 kaybetti.



İkinci sete fırtına gibi giren Eczacıbaşı VitrA skoru etkili blok ve savunmasıyla 6-0 yaptı. İlk teknik molaya 8-2 galip durumda girdi. Skoru 15-5'e kadar taşıyan turuncu-beyazlılar, VakıfBank'ın sayılarına karşın ikinci teknik molaya 16-8 önde ulaştı. Molanın ardından toparlanan VakıfBank, özellikle Zhu'nun başarılı performansıyla müthiş bir geri dönüşe imza attı. Farkı yavaş yavaş kapatan ve 23-23 beraberliği yakalayan VakıfBank, seti de 26-24 kazanarak 2-0 üstünlük yakaladı.



VakıfBank, üstün oyununu üçüncü sete taşıyarak ilk teknik molaya 8-6 önde ulaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçta Eczacıbaşı VitrA zaman zaman öne geçse de ikinci teknik molaya 16-14 üstün gelen takım VakıfBank oldu.

Üçüncü sette yine üstünlük VakıfBank 'ta idi. Son anları büyük çekişme içinde geçen maçta daha az hata yapan taraf olan VakıfBank seti 25-22, maçı ise 3-0 kazandı.



Finale yükselen taraf olan VakıfBank'ın rakibi, Imoco Volley-Dinamo Moskova maçının galibi olacak.