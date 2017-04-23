Barcelona Real Madrid'i 90+3'te devirdi

90+3 GOL! Messi Barcelona'ya son dakikada galibiyeti getirdi! 3-2

86' GOL! James Rodriguez Real Madrid adına skoru 2-2'ye getirdi.

82' James Rodriguez, Benzema'nın yerine oyunda.

80' Barcelona Pique ile üçüncü gole çok yaklaştı. Keylor Navas müthiş kurtardı.



77' Sergio Ramos, Messi'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



73' Ivan Rakitic ceza sahası dışından muhteşem bir vuruşla takımına üstünlük sayısını kazandırdı.



73' GOL! Barcelona Rakitic'le El Clasico'da 2-1 öne geçti.

70' Barcelona'da Alcacer'in yerine Andre Gomes oyunda.

70' Real Madrid'de Casemiro'nun yerine Kovacic oyunda.

67' Cristiano Ronaldo, Asensio'nun al da at pasında topu üstten auta gönderdi.



60' Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Daniel Carvajal ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

54' Benzema'nın kale sahası içinden yaptığı kafa vuruşunu Ter Stegen güçlükle çıkardı.



48' Toni Kroos'un şutunu Ter Stegen son anda kornere çeldi.



46' İkinci yarı Barcelona'nın vuruşuyla başladı.

45' El Clasico'da ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

40' Real Madrid'de Gareth Bale'in yerine Asensio oyunda.

33' Ceza sahası dışında topu önünde bulan Messi çalımlarla sokuldu ve topu kalecinin altından ağlara bıraktı.

33' GOL! Barcelona Messi ile El Clasico'da eşitliği yakaladı.

28' Sergio Ramos'un direkten dönen topunu iyi takip eden Casemiro, topu boş ağlara gönderdi.

28' GOL! Real Madrid Casemiro ile El Clasico'da 1-0 önde.

20' Ceza sahası içinde topla buluşan Cristiano Ronaldo, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Marc-Andre Ter Stegen kurtarıyor.

19' Barcelona takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Luis Suarez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

11' Luis Suarez rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

10' Kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Andres Iniesta tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

6' Cristiano Ronaldo, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Marc-Andre Ter Stegen kurtarıyor.

1' El Clasico Real Madrid'in vuruşuyla başladı.