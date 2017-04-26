Taha Akgül adına spor salonu açıldı

Türkiye Üniversitelerarası Güneş Şampiyonası 90'a yakın üniversitenin katılımı ile Sivas Cumhuriyet Ünivesitesi'nde başladı. Müsabakalar, organizasyon öncesi açılışı yapılan milli güreşçi Taha Akgül'ün ismini taşıyan spor salonunda gerçekleşiyor. Salonun açılış törenine; Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu Başkanı Kemal Tamer ve milli sporcu Taha Akgül katıldı.

İlk olarak Taha Akgül Spor Salonu'nun açılış kurdelesi kesildi. Burada bir konuşma yapan Sivas Valisi Davut Gül, "Üniversitelerin bütçe imkanları kısıtlı. Dolayısıyla da bu kısıtlı bütçeyi spora harcayan, spor salonlarına harcayan başta rektörümüz olmak üzere tüm ekibi tebrik ediyorum. Ama ondan daha önemlisi bu yapılan güzel tesise gururumuz, gerçekten Sivas'ın gururu, Sivas'ın yetiştirdiği içimizden biri kardeşimiz Taha Akgül'ün isminin verilmesi. O yüzden ben bir kez daha tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise konuşmasında, "Üç Dünya şampiyonu çıkartmış bir ilin üniversitesinde bu şampiyonanın yapılması bizim için oldukça önemli. Üniversitemiz yarım asırlık birikimi ile sporda da kendisini göstermeye başlamıştır. Taha kardeşimiz burada. Bu salonun adı da kendisine adanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Salona ismi verilen, aynı zamanda üniversitenin yüksek lisans öğrencisi olan Taha Akgül ise konuşmasında, "Bu güzel salonumuza bizlerin ismini veren başta sayın rektörümüze ve kararı alan herkese teşekkür ediyorum. Birçok şampiyonluğu ülkemize ve Sivas'a kazandırdım. Sağ olsunlar, bu salona ismimizi adadılar. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dört gün boyunca devam edecek müsabakalara başlandı.