Etnospor Kültür Festivali'ne doğru

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali'nin ikincisi, "Ok Yaydan Çıkıyor" sloganıyla 11-14 Mayıs'ta Yenikapı Meydanı'nda düzenlenecek.

Geleneksel sporların yeniden canlandırılması, ata sporlarının hatırlatılması ve öğrenilmesi amacıyla yapılan Etnospor Kültür Festivali'nin yanı sıra 4-7 Mayıs tarihlerinde de İstanbul Gençlik Festivali yapılacak.

Spor, sanat, kültür, teknoloji ve daha birçok alanda onlarca etkinliğin yapılacağı İstanbul Gençlik Festivali'nde bu yıl yaklaşık 300 bin gencin ağırlanmasının planlandığı belirtildi.

Organizasyon öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla yarın saat 11.00'de Yenikapı Meydanı'nda basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.