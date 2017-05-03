Halkbank şampiyon oldu!

Voleybol erkeklerde bu yıl 47. şampiyonun belli olduğu Efeler Ligi play-off final serisinde Arkas Spor'a karşı 3-1 üstünlük kuran Halkbank, 8. kupasına ulaştı.

Toplam 3 galibiyet elde edecek ekibin şampiyonluğa ulaşacağı play-off final serisinde Ankara'daki ilk 2 maçı kazanan Halkbank, İzmir'deki ilk maçı kaybetmesine rağmen dördüncü maçta Arkas Spor'a karşı 3-2 üstünlük kurdu. Seriyi 3-1 kazanan Halkbank, 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamladı.

Ligde 1. etabı 2. sırada tamamladıktan sonra play-off çeyrek finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı, yarı finalde ise Ziraat Bankası'nı saf dışı bırakan Halkbank, finalde de Arkas Spor engelini geçti.

Normal sezonu 4. bitiren Arkas Spor ise ilk önce Maliye Piyango'yu mağlup ettikten sonra Fenerbahçe'yi de eledi ancak Halkbank'a yenilerek ligde ikinci oldu.

HALKBANK'IN 8. ŞAMPİYONLUĞU

Daha önce 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında rakiplerini geride bırakan Halkbank, üst üste ikinci, toplamda ise 8. şampiyonluğunu elde etti.

2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarını şampiyon tamamlayan Arkas Spor ise bu sezon ikincilikle yetindi.

Eczacıbaşı'nın 12 şampiyonluğu bulunan ligde, Halkbank 8, Arkas Spor, Fenerbahçe ve Galatasaray dörder, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.