Bakan Kılıç, şampiyon eskrimcileri kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Kadın Kılıç Milli Takımı ile bronz madalya kazanan Enver Yıldırım'ı makamında kabul etti. Bu başarıların 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları başta olmak üzere birçok uluslararası spor organizasyonunda sürmesini temenni ettiklerini belirten Bakan Kılıç, "Eskrimde kazanılan başarılar, bizleri gelecek adına ümitlendiriyor. Sporcularımızın tarihe geçen bu güzel derecelerini istikrarlı bir şekilde sürdürmeleri adına yoğun şekilde çalışmaları gerekiyor" dedi.