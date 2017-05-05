Soner ve Yasemin, minderdeki gururlarımız!

Erkekler serbest stil 74 kiloda Azerbaycanlı Murad Suleymanov'u yenerek üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde eden Soner Demirtaş ise altın madalyayı şehit annelerine armağan etti.

Haftaya Anneler Günü'nün kutlanacağını anımsatan Soner, şunları söyledi:

"Olimpiyat madalyam darbe girişimi zamanına denk gelmişti. Onu darbe girişimi sırasında şehit olanlara armağan etmiştim. Bu altın madalyayı da başta annem olmak üzere tüm şehit annelerine armağan ediyorum. Annemin ve tüm annelerin, Anneler Günü kutlu olsun."

Soner, geçen yıl finalde bir başka Azerbaycanlı Cebrail Hasanov'u yendiğine dikkati çekerek, "Bu kez çırağını mağlup ettim. Serbest stilde şu ana kadar 4 madalya topladık. Yarın altın madalyaya aday Taha Akgül ve Yakup Gör güreşecek. Umarım, takım halinde ilk üçe gireriz." değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEMİRTAŞ'I KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Soner Demirtaş'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Demirtaş'a tebrik telgrafı gönderdi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda Demirtaş, finalde Azerbaycanlı Murad Suleymanov'u 6-4 yenerek altın madalya kazanmıştı.

BİR ALTIN DA YASEMİN'DEN

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stilde dün erkeklerde Rıza Yıldırım'ın ardından bugün de kadınlar 75 kiloda Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonu oldu.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli güreşçi, finalde Macar Zsanett Nemeth ile karşılaştı. Rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenen Yasemin, altın madalyayı boynuna takarak, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli sporcu, geçen yıl Türkiye'ye Avrupa şampiyonalarında kadınlarda ilk altın madalyayı kazandırmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YASEMİN ADAR'I TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 75 kilo finalinde Macar rakibi Zsanett Nemeth'i yenerek şampiyon olan Adar'ı, telefonla aradı.

Erdoğan, şampiyonluğundan dolayı tebrik ettiği Adar'ın başarılarının devamını diledi.