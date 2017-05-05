Taha Akgül Avrupa Şampiyonu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, altın madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, serbest stil 125 kilo finalinde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov ile karşılaştı.

Spens Salonu'nda yapılan günün son müsabakasında henüz 1,5 dakika dolmadan 6-0 öne geçen Taha, Azerbaycanlı rakibini 8-2 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

5. Avrupa şampiyonluğu

Ayak tarak kemiğindeki sakatlığa rağmen organizasyona katılan milli sporcu, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Taha Akgül, milli takım antrenörü Abdullah Çakmar ile müsabakanın ardından minderde Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran isim olan Taha, ilk maçında Ukraynalı Danylo Kartavyi'yi 9-2, çeyrek finalde de Gürcü Geno Petriashvili'yi 14-4 yenmişti.

Gürcü rakibinden geçen yılın rövanşını alan Taha, yarı finalde de Macar Daniel Ligeti'yi 5-0'lık skorla geçmişti.

Taha Akgül'ün birincilik kürsüsüne çıktığı bu kiloda, bronz madalyalar ise Petriashvili ve Ermeni Levan Berianidze'ye gitti.

70 kiloda madalyalar sahiplerini buldu

Türk güreşçi Yakup Gör'ün çeyrek finalde elendiği erkekler serbest stil 70 kiloda madalyalar dağıtıldı.

Bu kiloda altın madalyayı İtalyan Frank Chamizo Marquez kazanırken, Polonyalı Magomedmurad Gadzhiev gümüşte kaldı.

Azerbaycanlı Ruslan Dibirgadzhiyev ve Rus güreşçi Israil Kasumov ise bronz madalya elde etti.