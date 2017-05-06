Bakan Kılıç, Milli karatecileri tebrik etti

DHA

Tüm Sporlar Haberleri

Giriş Tarihi: 6.5.2017 16:06 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 16:55
Bakan Kılıç, Milli karatecileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yayımladığı mesajla ülkemizde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonasında sabah seansında 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Milli Karatecileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'de düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonasında sabah seansında 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Milli Karateciler için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden 52. Avrupa Karate Şampiyonasında sabah seansında altın madalya kazanan erkekler 84 kiloda Uğur Aktaş, kadınlar 55 kiloda Tuba Yakan'ı kutluyorum. Aynı organizasyonda gümüş madalya kazanan +84 kiloda Enes Erkan, +68 kiloda Meltem Hocaoğlu ile bronz madalyanın sahibi olan kadınlar 61 kiloda Merve Çoban, 68 kiloda Hafsa Şeyda Burucu ve erkekler 75 kiloda Erman Eltemur'u da tebrik ediyorum. Uluslararası arenada Ay Yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kılıç, Milli karatecileri tebrik etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz