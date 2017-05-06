Rıza Kayaalp finalde

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonun 5. gününde, grekoromen stil 59, 66, 98 ve 130 kiloda eleme müsabakaları yapıldı.

Türkiye'yi grekoromen stil 130 kiloda temsil eden olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, ilk maçında Slovak Tamas Soos'u 1 dakika 35 saniyede 8-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bu kiloda altın madalyanın favori ismi olan mili güreşçi, çeyrek finalde Levan Arabuli'yi 3-1'le geçerken, yarı finalde de Alman Christian John'u tuş etti ve adını finale yazdırdı.

Rıza Kayaalp, akşam senasında finalde Macar sporcu Balint Lam ile altın madalya mücadelesi verecek. Türk güreşçi, 7. kez Avrupa'nın zirvesine çıkmaya çalışacak.

66 kiloda mindere çıkan Atakan Yüksel ise ilk maçında Ermeni Karen Aslanyan'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Azerbaycanlı Sanan Suleymanov karşısında minderden 3-1 galip ayrılan Atakan, yarı finalde Rus Artem Surkov engeline takıldı.

Rakibine 2-0 yenilen Türk güreşçi, bronz madalya maçında Gürcü Goga Gogiberashvili ile karşı karşıya gelecek.

OLİMPİYAT ÜÇÜNCÜSÜNDEN ERKEN VEDA

2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Cenk İldem ise ilk maçında şampiyonaya veda etti.

Milli güreşçi, 98 kilo çeyrek finale yükselme mücadelesinde 2009 dünya şampiyonu 34 yaşındaki Macar Balazs Kiss ile karşılaştı.

Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanırken, son puanı alan Macar güreşçi Kiss çeyrek finale yükselen taraf oldu. Cenk, rakibinin finale kalamaması nedeniyle repesaj hakkı elde edemeyerek elendi.

59 kiloda güreşen milli sporcu Hammet Rüstem ise ilk maçında Bulgar Ivo Serafimov Angelov'a 3-0 boyun eğdi.

Angelov'un finale yükselmesi sonrası Macar Erik Torba ile repesaj müsabakası yapan Hammet, şampiyonadaki ikinci maçından da 8-5 mağlubiyetle ayrıldı ve dereceye giremedi.

Grekoromen stil 59, 66, 98 ve 130 kiloda madalyalar akşam seansında sahiplerini bulacak.