Er meydanı bekler

2016'daki şampiyonada sakat olduğum için altın madalya kazanamamıştım. Ama şimdi emaneti geri aldım. Çok mutluyum.



Şimdi ilk hedefim 3. kez dünya şampiyonu olmak. Sonra da ikinci kez Olimpiyat altını. Kırabildiğim kadar rekor kırmak istiyorum.



2020 Tokyo'dan sonra bir de Kırkpınar şampiyonu olmak istiyorum. Çünkü kariyerimde başka bir eksik kalmadı



Rio Olimpiyatları'nın altın madalyalı ismi Taha Akgül, o günden beri katıldığı ilk ciddi turnuva olan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da altın madalya kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı. Üstelik ayak tarak kemiğindeki kırığa rağmen... Kariyerinin 5. Avrupa şampiyonluğu sonrası SABAH'a konuşan Akgül şunları söyledi: "2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'na da harmstring kasımdaki yırtıkla katılmıştım. Altın madalya kazanmayı çok istemiştim ama bu nedenle başarısız olmuştum. Orada yenildiğim Gürcü Petriashvili'yi burada teknik üstünlükle (14-4) mağlup ettim. Emaneti geri aldım, bu beşinci Avrupa şampiyonluğum. Şu an son Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonuyum. Bu çok büyük bir başarı.



BÜTÜN REKORLARI KIRACAĞIM

Serbest güreşte büyük bir çıkış içindeyiz, 90'lardan bu yana en iyi jenerasyonla oynuyoruz. 3 altın aldık ama bu 5 altın dahi olabilirdi. Ben serbest güreş ekibinin yakaladığı bu ivmeyle Olimpiyatlar'da 5 madalya getirebileceğini düşünüyorum. Şimdi ilk hedefim, 3. dünya şampiyonluğu. Daha sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları geliyor. İkinci kez Olimpiyat şampiyonu olup, kırabildiğim kadar rekor kırmak istiyorum. Yağlı güreş uzmanları fiziğim ve güreş stilimin yağlı güreşe çok uygun olduğunu söylüyorlar. Beni de çok istiyorlar. Tokyo'ya katıldığımda 31 yaşında olacağım, ondan sonra bir de Kırkpınar şampiyonu olmak istiyorum. Zaten kariyerimde başka eksiğim de kalmadı."