Vakıf ve Eczacı'dan çifte galibiyet

Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası, iki maçla devam etti.

A Grubu'nda yer alan VakıfBank, Brezilya ekibi Rexona-Sesc Rio'yu 25-17, 25-15, 20-25 ve 25-15'lik setlerle 3-1 yenerek ikide iki yaptı.

Son iki yılın şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ise B Grubu mücadelesinde Volei Nestle Osasco'yu 25-21, 20-25, 25-16 ve 25-13'lük setlerle 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Gruplardaki üçüncü maçlarda Eczacıbaşı VitrA, 12 Mayıs Cuma günü TSİ 08.40'ta Japonya'nın NEC Red Rockets takımıyla karşılaşacak. VakıfBank ise aynı gün TSİ 12.10'da ev sahibi Hisamitsu Springs'in karşısına çıkacak.

Turnuvada gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finalde karşılaşacak.