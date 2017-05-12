Dünya Etnospor
Konfederasyonu'nun organize ettiği Etnospor Kültür Festivali
'nin ikincisi dün Yenikapı'daki törenle başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, festivale katılan vatandaşların yoğun ilgisi arasında açılış kurdelesini kesti. Açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, "4 gün burada köklerimizden gelen birçok farklı çalışmanın ortaya çıkmasına şahitlik edeceğiz. Kulüplerimizin geleneksel sporlara daha fazla ilgi göstermesi için de adımlar atıyoruz" dedi. Daha sonra konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise, "Birçok spor dalında seyirci ve sporcu olmamasına rağmen federasyon var. Cirit ve yağlı güreşlerimiz Anadolu'nun birçok yerinde 10 binler tarafından seyrediliyor. Sporları, sadece bir rekabet, fiziksel aktivite, oyun değil bir gelişim, karakter inşası aracı olarak düşünmek lazım. Çok iddialı ama son 10-15 yıla bakarak söyleyebiliyorum; 21. yüzyıl Anadolu Müslümanlarının asrı olacak"
diye konuştu.
'RAKİBE SAYGIYI ÖĞRETMELİYİZ'
"Geleneksel
sporlarımızın, olimpik sporlara olan ilginin arkasında kalma gerçeğinin değişmesini istiyoruz" diyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Çocuklarımızın at binmesini, ok atmasını, mindere çıkmasını, pehlivanlığı ve yiğitliği öğrenmesini istiyoruz. Rakibine saygıyı öğrensin istiyoruz. 4 gün boyu İstanbulluları buraya davet ediyoruz. Burası, uluslararası alanda çok önemli bir cazibe merkezi haline gelme potansiyeline sahip. Buraya eşimizi dostumuzu davet edelim, ailece katılım sağlayalım"
şeklinde konuştu.
YEMEK YAPIP İKRAM ETTİLER
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile eşi Reyyan Hanım ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç kurulan çadırları gezerken, birinde önlük giyerek yemek pişirdiler. Erdoğan ve Kılıç'ın hazırladıkları yemekleri katılımcılara ikram etmeleri sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Festival alanında yöresel çadırlar kurulurken, vatandaşlar bu çadırları ziyaret ederek Türk geleneklerine ait el sanatlarını görme ve yemeklerinden tatma fırsatı buluyor.
Etnospor'un açılış kurdelesini Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Hanım birlikte kestiler
Atlı gösteriler ve halk oyunlarının yanı sıra çeşitli yörelere ait ürünler de tanıtıldı.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, eşi Reyyan Hanım, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve İstanbul Valisi Vasip Şahin oyunları ilgiyle takip ettiler.
ERDOĞAN'I KUTLUYORUM
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Etnospor Kültür Festivali'ni önemsediğini söylerken, "Bilal Erdoğan Bey; yüzü eskimiş, bitmiş, yaşatılmayan, örf, adet ve geleneğimize uygun Orta Asya ve Anadolu'daki bütün sportif faaliyetleri bir araya toplayarak güzel bir etkinlik yapıyor. Kendisini kutluyorum" şeklinde konuştu.
Yerlikaya, Etnospor'a katılan güreşçiler adına Erdoğan'a altın kemer hediye etti.
Yenikapı'da yöresel yemekler büyük ilgi çekti.