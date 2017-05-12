"Çok farklı, güzel bir İslam Oyunları yaşayacağız"

4. İslam Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Bakü'ye gelen Kılıç, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Formu'nun ilk Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın yanı sıra, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Üseymin, İİT Gençlik Forumu'nun Başkanı Elşad İskenderov katıldı. Azerbaycan'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Bakan Kılıç, "Biliyorum ki sevgili kardeşim bu oyunların gerçekleşmesinde büyük çaba sarf etti. İnşallah oyunlar hepimiz için büyük bir başarı olacak. İslam dünyası coğrafyası her açıdan birliğe ihtiyaç duyuyor. Pek çok farklı ülkenin yer aldığı bir topluluğuz. Dünya üzerinde pek çok anlaşmazlık bulunuyor. Global anlaşmazlıkların bu birliği sağlamanın en önemli fırsatlardan birisi de İslam Oyunları organizasyonu. İslam Dayanışma Sporları Federasyonları bizi bir araya getirmek için ve coğrafyanın çocukları ve kardeşlerini entegre edebilmek için büyük çaba sarf etti. Federasyon bu prestijli organizasyona 4'üncü kez imzasını attı. Ayrıca 2021 yılında oyunlara ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah Azerbaycan'ın başarısını takip ediyor olacağız. Aynı düşünce etrafında toplanan, aynı kaderi paylaşan insanlar aynı fikir etrafında toplanabilirler. Hiç bir güç bu insanların gerçek bir düşünce etrafında toplanmasını engelleyemez. Peygamberimiz insanları aynı vücudun farklı parçaları olarak tanımlamıştır. Eğer bir insanın çektiği acı başka insanlar tarafından anlaşılabilirse o zaman müşterek İslam dünyasından bahsedebiliriz. Bildiğiniz gibi bugün benzer sorunlara sahibiz. Hücumlar bizim ortak kimliğimiz üzerinden yapılıyor. Bu hücumlara ortak karşılık vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"İSLAMAFOBİYLE ORTAK MÜCADELE VERİLMELİ"

İslamafobiyle ortak mücadele verilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Kılıç, "Sorun sesimizin yeteri kadar duyulamaması. İnsanların İslam'ın barış dini olduğunu anlamasını sağlamamız gerekiyor. İslam'ın kelime anlamı da barış demektir. Bu isim hiçbir şekilde şiddetle bağdaştırılamaz ve bağdaştırılmamalı. Umarım burada bir araya gelmemiz bunu sağlayacaktır. Ne yazık ki bugünün toplumunda, sosyal ortamlarda bilgisayar oyunları, çocuklarımız arasında çok yaygın, İslamafobi'nin ve şiddetin elementi" dedi.



"ÇOK FARKLI, GÜZEL BİR İSLAM OYUNLARI YAŞAYACAĞIZ"

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunana Akif Çağatay Kılıç, 4. İslam Dayanışma Oyunları'nın açılışı için Bakü'de bulunduğunu vurgulayarak, "İnşallah bugün resmi açılış törenini yapacağız. Ev sahibi Azerbaycanlı kardeşlerimiz başta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere katılımlarıyla. Bu organizasyondan gerçekten çok güzel bir spor oyunlarına imza atıyorlar. İnşallah müsabakalarda da tüm ülkelerin sporcuları başarılı bir şekilde ülkelerini temsil edecekler. Çok farklı güzel bir İslam Oyunları yaşayacağız. Tabi 5'incisinin de İstanbul'da olacak olmasının da ayrı bir önemi var" dedi.



"3 EYLÜL'Ü GENÇLİK GÜNÜ OLARAK KARARA BAĞLADIK"

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Formu'nun ilk Bakanlar Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Kılıç, "Burada önümüzdeki toplantının tarihiyle alakalı yapılan çalışmaları kesinleştirdik. Aynı şekilde Gençlik Günü olarak ta 3 Eylül gününü karara bağladık. İnşallah bundan sonra daha fazla işbirliği içerisinde, gençlerimizin de ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üye ülkelerinin gençlerinin daha yakın bir birleriyle bir arada yapacakları çalışmalarla tüm İslam dünyasını ve insanlığın geleceğine daha fazla katkıda bulunacağız. İnşallah burada öncelikli olarak şu anda İslam İşbirliği Oyunları'nın başarılı bir şekilde Bakü'de, Azerbaycan'da, hep beraber izleyeceğiz. Daha sonra da, bundan sonra İstanbul'da 2021 yılında Türkiye'de beşincisini düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Akif Çağatay Kılıç, Bakü temasları kapsamında bu akşam 4. İslam Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılacak. Bakan Kılıç, temasları kapsamında yarın Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katılacak, bir dizi ikili görüşme gerçekleştirecek.