"Herkes büyük bir çaba ve istek ile 2020 Olimpiyatları'na hazırlanıyor"

2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek olan Olimpiyatlara, Türk sporcuların çok iyi hazırlandığını belirten Hasan Arat şunları söyledi:

"2020 Olimpiyatlarına hazırlıkların daha önceki yıllardan farkı, Rio Olimpiyatları biter bitmez hemen bizim sunduğumuz raporu bakanlık değerlendirdi. Tüm federasyon seçimleri bitti. Herkes büyük bir çaba ve istek ile 2020 Olimpiyatları hazırlıklarına başladı. Tabi burada önemli olan Türkiye tesis meselesini çözmüş durumda. Türkiye'de çok önemli tesis yatırımları yapıldı. Bundan sonra bizim bütün konsantasyonumuzu çocuklarımıza vermemiz, onların yetiştirilmesine ve başarıya yönelik hedeflere kitlenmemiz gerekiyor. Onun içinde çok başarılı olduğumuz spor dalları var. Bu spor dallarına olan yoğunluğu artırmamız lazım. Türkiye hiç vakit kaybetmeden sporcu yetiştirme ve geliştirmeye önem verirse başarılı olacağına inanıyorum. Ama şunu da unutmayalım önemli olan Olimpiyatlara Türkiye olarak daha fazla sporcu ile katılmamız. Takım sporunda mutlaka temsil edilmemiz lazım; voleybol, basketbol gibi. Kısacası Türkiye bunun planlamasını iyi yaparsa önü açık gözüküyor. Ama dediğim gibi bu hazırlıkların tamamını stratejik olarak yapmamız lazım. Madalyaya yönelik yada olimpiyatlara katılmaya yönelik yapmamız lazım. Artık bu güzel tesis yatırımlarının ardından iyi sporcu yetiştirme dönemi de başlamalı."

"GENÇ SPORCULARDAN OLUŞAN BAZI BRANŞLAR ÇOK UMUT VERİCİ"

Özellikle son dönemlerde eskrim gibi, jimnastik gibi, yüzme ve okçuluk gibi spor dallarında başarılı olan genç sporcular hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hasan Arat "Bu durum tabii çok umut verici. Çünkü Rio'da jimnastik ve okçulukta en genç sporcular Türkiye'dendi. Modern Pentatlon gibi eskrim gibi branşlarda bireysel açıdan sporcularımız başarıya koşmaya başladı. Bu durumda en başta kutlamamız gereken federasyon başkanları, antrenörleri ve aileleri. Ferdi sporlar çok büyük emek istiyor, sabır istiyor. Eğitimlerini de birlikte götürmelerini mutlaka teşvik etmemiz lazım. Bu kazanılan her madalya büyük emektir. Ama önemli olan bu devamını sağlamak. Bu genç yaşta kazanılan başarının sürekliliğini sağlamak lazım" açıklamasında bulundu.



