Etnospor Kültür Festivali'nde 3. gün

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda "Ok Yaydan Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen festivalin üçüncü gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Her yaştan vatandaşın takip ettiği festivalde sabah programında aşırtmalı aba güreşi, şalvar güreşi, aşık oyunu, atlı okçuluk oyunları beğeni topladı.

Öte yandan alanda çocuklar için kurulan çeşitli geleneksel oyunlarda minikler eğlenceli anlar yaşadı.

Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenliklerin hayat bulduğu etkinlikte; aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, mas güreşi, yağlı güreş, atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala, geleneksel yaya okçuluğu olmak üzere toplam 11 branşta mücadele devam ediyor.

Atçılık okçuluk müsabakasına oyuncu Cemal Hünal da katıldı.

Festival yarın sona erecek.