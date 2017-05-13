Fenerbahçe'nin tesisleri yenilendi

Dereağzı ve Fenerbahçe Burnu'nda bulunan Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin tesislerinin yenilenmesinden sonra açılış törenlerine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler Mahmut Uslu, Ozan Balaban, Murat Özaydınlı ve Önder Fırat ile yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk katıldı.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki yenilenen bölümler açıldıktan sonra Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bulunan ve yenilenen kısımları törenle yeniden hizmete sunuldu.

Törende konuşan Aziz Yıldırım, gelecekte olimpiyat oyunlarında madalya kazanmak için Doğuş Grubu ile birlikteliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ferit Şahenk ise Fenerbahçe'nin yelken sporunda öncü bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Kulübümüz 100 yılı aşan bir geleneğe sahip yelken sporunda, son yıllarda hem yetiştirdiği sporcular hem de elde ettiği başarılarla bu alandaki hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu kanıtladı. Biz de bu sağlam temellerin üzerine yelken şubesinin uluslararası başarıları artırması için elimizden geleni yapacağız. Yetişmiş olimpik sporcuların yanına yenilerini eklemek ve bu sporcuların 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'ndan itibaren madalya kürsüsüne çıkmasını sağlamak en büyük amacımız." ifadelerini kullandı.