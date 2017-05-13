Şov sürüyor

Dünya Etnospor
Konfederasyonu tarafından organize edilen 2. Etnospor Kültür Festivali
'nin ikinci günü de büyük ilgi gördü. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda özellikle çocukların ilgi gösterdiği festivalin sabah programında atlı akrobasi beğeni topladı. Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenliklerin hayat bulduğu etkinlikte, aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, mas güreşi, yağlı güreş, atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala, geleneksel yaya okçuluğu olmak üzere toplam 11 branşta mücadeleler yapılmaya devam ediyor.
Kökbörü ilgi gördü
Festivalin en ilgi çekici sporlarından birisi olarak kökbörü oyunu öne çıkıyor. Atın üstünde oynanan oyunun futbola benzer kuralları var.
Çocukların yoğun ilgi gösterdiği atlı akrobaside göz alıcı görüntüler ortaya çıktı.
Avcı: Herkes gelmeli
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da etkinlik alanını gezdi ve şu ifadeleri kullandı: "Türk dünyasının ve bütün tarihimizin, sporlarımızın, geleneklerimizin ok atma kültüründe atçılığına ve avcılığına varıncaya kadar pek çok kültürün bir arada görülebildiği çok güzel bir festival düzenlenmiş. Öncelik olarak Dünya Etnik Sporlar Konfederasyonu'na ve onun Başkanı Bilal Erdoğan
'a çok teşekkür ediyorum. Pazar akşamına kadar burası açık ve tamamen ücretsiz. Hafta sonunda da nineler, dedeler, anneler ve babalar çocuklarını alıp, öğretmenler öğrencilerini alıp buraya gelmeliler."
Spor etkinliklerinin yanı sıra yöresel yemekler de çadırlarda festival ziyaretçilerine tanıtıldı. Bakan Avcı ve Bilal Erdoğan da bu lezzetlerden tattı.
Bilal Erdoğan da ata binerek hünerlerini sergiledi.
Erdoğan atlı okçuluk gösterilerine katıldı
Festivale ilk olarak Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan gelirken, önce cuma namazını kıldı. Erdoğan, alanda stantlarda ve obalarda görev yapan öğrenciler ile kısa sohbetler gerçekleştirirken, ardından oğlunun da bulunduğu etkinlik alanında basın mensuplarına poz verdi. Ata binip, ok atan Erdoğan'ın etkinlik alanı gezisine oğlu Ömer Tayyip Erdoğan da eşlik etti.