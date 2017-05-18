6. günde 3'leme

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 6. gününün gündüz bölümünde Türkiye, atletizm-para atletizmde birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.
Başkent Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılan müsabakalar sonunda madalyalar sahiplerini buldu.
Kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz 67.21'lik derecesiyle altın, Berivan Şakır 47.74'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.
Yasemin Can ise kadınlar 5000 metre finalinde 14.53.50'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Atletizm-para atletizmin akşam bölümünde 9 kategoride final mücadelesi yapılacak.