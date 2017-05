Bizde rövanş kültürü var!

Bu başarınınperde arkasına bakmak gerekir. Başarıiçin güçlü bir takım kurmanın yanısıra takım ruhunu da yakalamakgerekiyor. Tüm transferleri yapanObradovic, Fenerbahçe 'yi antrenörtakımı haline getirdi.AyrıcaÜlker'in verdiği paranın tamamen basketbolaharcanması, Obradovic'in işinekimseyi karıştırmaması başarının anahtarıoldu. Obradovic bu başarıyı asla bir müessesetakımıyla yakalayamazdı.Şüphesiz çok büyük bir başarı..Fenerbahçe yönetimi, işin uzmanı olan koç Obradovic'i tak-ımın başına getirdi.Obradovic, basketbol maçları için bir taraftar kitlesi oluşturdu.Neden, çünküfutbol maçına giden taraftarın aklına Aziz Yıldırım gel-iyor. Basketbol maçına gidenlerin aklında ise Obradovic var .Obradovic'einanıyor, Aziz Yıldırım'a inanmıyor.2013'te takımın başına gelenObradovic'in tuğla üstüne tuğla koyarak hazırladığı, geliştirdiği,donattığı, sisteme uydurduğu ve performanslarıtakım için devşirdiği dört yıl geçirdik. Hem Ülkerhem de Fenerbahçe yönetimi üst düzey bütçe sağlayarakObradovic'in elini kuvvetlendirdiler.H er şeybir yana Fenerbahçe Basketbol Takımı herkesin saygısını vebeğenisini kazanarak yürüdü yolunda.Evet, artıkTürkiye'de yeni bir sayfa açılıyor.Bu kadar hak edilmiş,kimseye itiraz cümlesi bırakmayan birşampiyonluk ender görülür.Geçen yıl çok şanssızkaybettiler, bu yıl da ezici bir üstünlüklekupayı hak ettiler.İlki pektabii ki kalite ve ilgi bakımındanNBA şampiyonluğu. Diğeriise Euroleague şampiyonluğudur.Fenerbahçe Türk basketbol tarihine altınharflerle geçecek bir zafere imza atmıştır.Avrupa'nın enbüyük kupası kazanıldıktan sonra ülkemizdekiortak sevinç bunun ne kadardeğerli olduğunu gösteriyor.Öncedünya çapında bir koçu takımın başınagetirmek, ona inanmak, onun işine karışmamakve de akılcı transferler bu büyükbaşarıdaki etkenlerdi.Bir deçok konuşulan bir konuyla ilgili görüş bildirmekistiyorum…Ama unutmamak gerekir ki,futbolda en büyük firmalar da büyükbaşarılara yabancı oyuculardan kurduklarıkadroyla ulaşıyorlar.. İspanya bir ekol ülkesi.Bugüne kadar milli takımları da sayısızbaşarılara ulaştılar. Ama Real Madrid'inŞampiyonlar Ligi'ndeki başarısındakikadrosuna baktığımızda ideal 11'indebir tek Carvajal ve Sergio Ramos var. Buişlere kulüp gözünde bakmak lazım.Keşke kutlasalardı… Her fırsattadost olduklarını ifade ediyorlar ama birbirlerinin başarısınıkutlama nezaketinden yoksunlar.Beşiktaş ise ayrı teldençalıyor.Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçeve Trabzonspor'un elde edilen büyük başarılardabirbirlerini kutlamaları, onları daha da yüceltir.FenerbahçeAvrupa'nın en büyük kupasını aldı. G.Saraybaşkanı Dursun Özbek'e soru soruluyor," diyor.Bu Beşiktaş için de geçerli. Önemliolan Türkiye'dir.Bırakınsaha içinde mücadele orada kalsın. Saha dışındafair-play ruhuyla örnek olun. Başakşehir'i tebrikederim, Fenerbahçe'yi kutladığı için.Bizim bu birlikteliğeihtiyacımız çok fazla.Fair-Play çerçevesindebunları kabul etmek mümkün değil. Aralarında nekadar büyük rekabet olursa olsun, yöneticiler arasındabirtakım tartışmalar yaşanırsa yaşansın, bilhassaülkeye de büyük katkı veren bir başarıyı tebriketmek her şeyden önce erdemdir.Aslında cevap basit;Rakibin mutluluğuna ortak olmak yerine, mutsuzluğundankeyif çıkarmak geçerli hale gelmiş. Ben butavrın yöneten kişilerle, başkanlarla ilgili olduğunu düşünüyorum.Türk futbolunda başkanların ne kadarsamimiyetsiz ne kadar ikiyüzlü olduklarını şu son iki gündeçok net gördük.Kulüp başkanları her defasında, "Onlar bizimdostumuz, spor kardeşliktir, barıştır, centilmenliktir…Asıl hedefimiz Türk sporunun güçlenmesi" derlerama görüldüğü üzere bunlar lafta kalır.BeyazTV muhabiri Dursun Özbek'e soruyor,"Fenerbahçe'nin Euroleagueşampiyonluğunu nasıl buluyorsunuz?"diye. Özbek ise, "Ben burayaALS hastalarına yardım için geldim"diyebilecek kadar politik, rezil bir cevapveriyor.Ama ben sözde değil, özde efendiliği severim. Özde efendiBeşiktaş, Fenerbahçe'yi kutlamalıydı.Aziz Yıldırım başkan olduğusürece Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor,Fenerbahçe'nin başarılarını kutlamaz.Başarıdaaslan payını Aziz Başkan kendine yazıyor. Başarısızlıkta isehep rakiplerini suçluyor. Bu davranış biçimini Aziz başkanbelki de 'strateji' olarak uyguluyor.Beşiktaş'ın başarısında herkesin payı var.Ama bence aslan payı Şenol Güneş'indir. Bütün kesişen yollar ona çıkıyor.İki yıldır bu işleri mükemmel, problemsiz,Şenol Güneş'i yıllardır izlerim. Hem çok akıllı hem de çok dengeli bir adamdır. Kumarbaz ruhlu değil, macera aramayan realist birisidir.Beşiktaş asla, bundan birkaç yıl önceTarih: 27 Eylül 2015.. Yer: İstanbul Olimpiyat Stadı..Şenol Güneş'in yönettiği Beşiktaş'ın kadrosuna bakalım: Tolga; Beck, Rhodolfo, Ersan, Tosic; Atiba, Oğuzhan; Gökhan Töre, Sosa, Olcay; Gomez. Oyuna sonradan Necip, İsmail Köybaşı ve Cenk Tosun giriyor. Yedekler: Kaleci Günay, Serdar, Milosevic ve Quaresma.. Devre arası da Marcelo savunmaya kiralık alındı...2016-2017 sezonunda değişen Beşiktaş'ın kadrosuna, Gökhan Gönül, Caner, Adriano, Aboubakar, Talisca, Gökhan İnler, Atınç; devre arası da Babel, Mitrovic, Demba Ba ve Ersan Gülüm katıldı.Asist kralı Sosa'yı, gol kralı Gomez'i kaybeden Beşiktaş, eğer üçüncü yıldızı takacağı şampiyonluğu yakalıyorsa bu başarıda öncelik Şenol Güneş'e ait olmalıdır.Bu felsefeye uymayana asla taviz vermiyor.Şenol hocadan kaynaklanmayacak bir ayrılık Beşiktaş adına intihar olur.Mutlaka bir takım başarılı sezon geçirip hedefine ulaşırsa teknik adam başarısı ön plandadır.Bunun yanında birbirini tanıyan oyunculardan kurulu kadro da Beşiktaş'a avantaj getirdi.Ama bu arada bir şeyi eksik bırakmayalım, ülkemizde benzeri olmayan bir büyük taraftar olgusu var.Ayrıca da ülkemizdeki baskılar yüzünden hakemler de büyük takım maçlarında tam objektifliği sağlayamıyorlar. Bütün bu şartlarda eğer bir takım hiç seyircisi olmamasına rağmen genelde başarılı bir futbol sergilemiş, ligde ikinci ve kupada finalistse,Tabii ki başarıda büyük pay Şenol Güneş'in... Beşiktaş yüksek ihtimalle bu hafta Güneş yönetimiyle üst üste ikinci şampiyonluğunu resmen ilan edecek.Fakat sezon sonunda konuşulur, iki taraf da düşüncelerini ortaya koyar. Mutlaka devam edeceklerdir. Şenol hoca bu takıma çok emek vermiştir.