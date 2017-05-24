Fenerbahçe'de iki transfer birden

Venüs Sultanlar Ligi'nde bu sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler; Azerbaycan'lı pasör çaprazı Polina Rahimova ile 1 yıllık, Amerika'lı pasör Carli Lloyd'u da 2 yıllığına kadrosuna kattığını resmi internet sitesinden açıkladı.

1989 doğumlu olan Carli Lloyd daha önce Yamamay Busto Arsizio, Prosecco Doc-Imoco Conegliano, Lokomotiv BAKU ve Pomi Casalmaggiore formaları giydi.

1990 doğumlu pasör çaprazı pozisyonunda oynayan Azeri yıldız Rahimova ise daha önce Naglivatchi VC, Azerrail Bakü, Hyundai Hillstate ve TAB Queenseis formaları giydi.