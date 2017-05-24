'de iki birden

İHA

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Giriş Tarihi: 24.5.2017 14:42 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 14:48
Fenerbahçe'de iki transfer birden

Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycanlı pasör çaprazı ile 1 yıllık, Amerikalı pasör ile de 2 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Venüs Sultanlar Ligi'nde bu sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler; Azerbaycan'lı pasör çaprazı Polina Rahimova ile 1 yıllık, Amerika'lı pasör Carli Lloyd'u da 2 yıllığına kadrosuna kattığını resmi internet sitesinden açıkladı.

1989 doğumlu olan daha önce Yamamay Busto Arsizio, Prosecco Doc-Imoco Conegliano, Lokomotiv BAKU ve Pomi Casalmaggiore formaları giydi.

1990 doğumlu pasör çaprazı pozisyonunda oynayan Azeri yıldız Rahimova ise daha önce Naglivatchi VC, Azerrail Bakü, Hyundai Hillstate ve TAB Queenseis formaları giydi.

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Fenerbahçe'de iki transfer birden
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