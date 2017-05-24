Rasic'in sözleşmesi uzatıldı

AA

Tüm Sporlar Haberleri

Giriş Tarihi: 24.5.2017 16:08
Rasic'in sözleşmesi uzatıldı

Son CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sırp oyuncusu Milena Rasic'in sözleşmesini uzattı.

VakıfBank Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki başarılı orta oyuncunun gelecek sezon da sarı-siyahlı formayı giyeceği bildirildi.

Voleybola 12 yaşında Sumadija AV Belgrad takımında başlayan ve ilk profesyonel sözleşmesini 2007 yılında Dinamo Pancevo ile imzalayan Rasic, 2010-2011 sezonunda Fransa'nın RC Cannes ekibine transfer oldu. Bu takımda forma giydiği 4 sezonda birçok kupa kazanan Milena Rasic, 2014-2015 sezonu öncesinde VakıfBank tarafından transfer edildi.

Sırbistan Mili Takımı ile de önemli başarılar kazanan 1,93 metre boyundaki Rasic, VakıfBank forması altında birer CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türkiye ligi, Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu gördü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rasic'in sözleşmesi uzatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz