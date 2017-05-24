Rasic'in sözleşmesi uzatıldı

VakıfBank Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki başarılı orta oyuncunun gelecek sezon da sarı-siyahlı formayı giyeceği bildirildi.

Voleybola 12 yaşında Sumadija AV Belgrad takımında başlayan ve ilk profesyonel sözleşmesini 2007 yılında Dinamo Pancevo ile imzalayan Rasic, 2010-2011 sezonunda Fransa'nın RC Cannes ekibine transfer oldu. Bu takımda forma giydiği 4 sezonda birçok kupa kazanan Milena Rasic, 2014-2015 sezonu öncesinde VakıfBank tarafından transfer edildi.

Sırbistan Mili Takımı ile de önemli başarılar kazanan 1,93 metre boyundaki Rasic, VakıfBank forması altında birer CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türkiye ligi, Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu gördü.