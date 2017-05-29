Turnuvanın ilk turunda 22 numaralı seribaşı Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'yi 2-0 yenerek adını 2. tura yazdıran Çağla Büyükakçay açıkladı.

Fransa Açık'ın ilk turunun herkes için çok zor olduğunu belirten dünya 155 numarası Çağla, rakibi favori olduğu için maça biraz daha avantajlı başladığını belirterek, "İyi başlamam kilit oldu maçta. Zor bir kuraydı gerçekten ama çok mutluyum. İstediğimiz gibi gitti. Olabildiği kadar kortta kalmaya çalıştım. Çünkü biliyordum, rakibim uzun rallilerden sonra daha da zorlanacak. O yüzden benim için çok süper geçen bir gündü." diye konuştu.

Çağla, Lucic-Baroni'nin, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta yarı final oynadığını hatırlatarak, "Rakibim çok agresif oynadığı için ilk toplar, iyi başlamak, maçın başından itibaren sağlam olmak çok önemliydi." yorumunu yaptı.

Kağıt üzerinde performansı iyi görünmese de daha önce hiç oynama şansı bulamazken bir sene içinde ilk 30'da yer alan birçok isimle karşılaştığına dikkati çeken Çağla, şunları söyledi:

"Geçen sene burada başarılı olduktan sonra olimpiyatlara kadar zor bir dönem geçirmiştim. Artık koruyacak hiç puanım yok. Önemli olan kendimi geliştirmem. Son bir yılda iddialı rakiplerle karşılaştığım maçların bazılarını ucu ucuna kaybettim ama çok iyi tecrübeler edindim. Bu seviyede yeni olduğum için değerlendiremediğim durumlar sıralamamı etkiledi. Ama sezonun tam ortasındayız, daha sezon çok uzun."

"ROLAND GARROS BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Geçen yıl Fransa Açık'ta, İpek Soylu ile "bir grand slamde ana tablo maçına çıkan ilk Türk kadın tenisçi" unvanını paylaşan Çağla, Paris'te çok güzel anıları olduğunu dile getirerek, "Geçen sene ilk defa elemelerden çıktım. Elemelerde yenilme şanssızlığımı burada kırdım. İlk ana tablo galibiyetimi burada aldım. Onun için burası benim için çok özel. Kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.

Oyun tarzında uzun ralliler yapmayı tercih ettiğini, toprak kortta da buna daha fazla imkan bulduğunu ve daha iyi hareket ettiğini belirten 27 yaşındaki tenisçi, "Toprak kort, oyunuma daha çok uyuyor. Zaman seviyorum. Bu da toprak kortta var. Kendimi diğer zeminlere göre daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Çağla, 2. turda dünya 49 numarası ABD'li Shelby Rogers ile yapacağı karşılaşmaya ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Yine çok zor bir rakip. Geçen sene burada çeyrek final oynadı. O da kariyerinin kırılmasını burada yaşamıştı. Onun da çok iyi anıları var. Kuraya baktığımız zaman gerçekten hem seribaşı hem de ikinci tur olarak zor bir kura ama önemli olan o gün. Bugün artık bitti, biz yarın hazırlığımıza devam edeceğiz. İnşallah yine bizim için güzel bir gün olur."