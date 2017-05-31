Milliler, Kosova'yı rahat geçti

2018 FIVB A Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci Tur C Grubu'nda mücadele eden A Kadın Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen C Grubu'nun ilk karşılaşmasında Kosova'yı 25-5, 25-13 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.



Milliler, gruptaki ikinci maçı yarın Türkiye saatiyle 15.00'te İsviçre ile oynayacak.

Salon: Hristo Botev

Hakemler: Jose Luis Arrarte Mira (İspanya), Piotr Krol (Polonya)

Türkiye: Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Kübra Akman Çalışkan, Seda Aslanyürek, Neriman Özsoy, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Melis Yılmaz, Bahar Toksoy Guidetti, Büşra Kılıçlı, Güldeniz Önal, Hande Baladin, Çağla Akın, Meryem Boz)

Kosova: Jashari, Venera Kadriu, Shabani, Deliu, İbrahimi, Geci, (Ilazi, Zyla Kadriu, Behramaj, Bleona Kadriu, Muja, Bajraktari, Kryeziu, Hyseni)

Setler: 25-5, 25-13, 25-10

Süre: 59 dakika (21, 20, 18)