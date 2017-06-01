"Daha fazla kız tenis oynasın, spor yapsın"

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) tek kadınlarda 2. turda veda eden Çağla Büyükakçay organizasyon, hedefleri ve Türk tenisi hakkında açıklamalarda bulundu.

İkinci tur müsabakasında ABD'li Shelby Rogers'a 2-0 mağlup olan milli tenisçi, zor bir maç olacağının farkında olduğunu çünkü rakibinin geçtiğimiz yıl Roland Garros'ta çeyrek final oynadığını ifade etti.

Maçtan önce oyun planlarının belli olduğunu ve rakibini önceden araştırdıklarını belirten Çağla, iyi başladığı karşılaşmada doğru taktikle oynadığını kaydetti.

Maçı çok ufak tefek hatalarla kaybettiğini vurgulayan milli tenisçi, özellikle rakibinin gerideyken tie-break'te çok iyi bir oyun çıkardığını ve 6-6'da kendisinden daha uzun ralliler oynadığını söyledi.

Karşılaşmanın ikinci setinde maçın kendisine dönme ihtimali bulunan dönemler olduğunu ifade eden 27 yaşındaki tenisçi, "Rakibimden daha fazla hata bekliyordum ama olmadı. Hep uğraşmam, uzun ralliler oynamam gerekti. Ben zaten bu oyunu seviyorum. Ama karşı taraftan yeteri kadar basit puan alamadım. O yüzden de rakibim kazanmayı hak etti." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖZ GÜVEN KAZANDIRIYOR"

Şu anda istediği performans düzeyinde olup olmadığının sorulması üzerine Çağla, "Fransa Açık'ta hem maç kazanmak hem de bu seviyede olmak çok büyük öz güven kazandırıyor." dedi.

Fransa Açık'ta oynamanın kendisini motive ettiğini anlatan Çağla, şu ifadeleri kullandı:

"Toprak kortu zaten seviyorum. Önümüzdeki turnuvalarda da biraz daha toprakta kalacağım. Geçen sene Fransa Açık'tan sonra çime geçmiştim. Bu iki maçta çok şey öğrendim. Kendimi iyi hissediyorum. Bundan sonra da bu seviyede daha kalıcı olmak ve daha iyi oynayabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"TÜRK TENİSİ ÇOK GÜZEL BİR YOL KATEDİYOR"

Çağla, Türk tenisinin geleceği ile ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Türk tenisi, erkeklerde ve kadınlarda çok güzel yol katediyor. Tabii ki uluslararası anlamda gerçekleştirdiğimiz başarılar bunda çok büyük etken oluyor. Kendi kanımızdan, canımızdan birilerinin başarılı olması çok farklı bence."

Ülke tenisi olarak hep beraber iyi bir ritm yakaladıklarını anlatan Çağla, "Sonuçta tenis kültürümüz çok yok. Bu algıyı kırmaya başladık. Bunu İstanbul Cup'taki seyircinin bana gösterdiği destekten gördüm. Daha ileriye gidebilmemiz için, ülkemizde tenis oynayan kişi sayısının artması lazım. Bunlar da yavaş yavaş olacak. İyi yolda gittiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'de kadın sporculara örnek olmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Çağla, "Bir kadın olarak hem Türkiye'yi temsil etmek hem de gençlere örnek olmak benim için muhteşem bir şey. 'Türk tenisinde kadınlar mı daha başarılı?' diye konuşuluyor. Çünkü biz gerçekten çok göz önünde olduk. Bunlar spor yapmak isteyen kızlarımıza eğer örnek olabiliyorsa gerçekten çok güzel. Daha fazla kız tenis oynasın, daha fazla spor yapsınlar. Bu, ülkemizin geleceği için çok önemli. İnşallah onlar da sadece tenisin değil sporun içinde olurlar." diyerek sözlerini tamamladı.