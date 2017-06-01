İpek Soylu, Fransa Açık'a veda etti

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) çiftlerde mücadele eden milli sporcu İpek Soylu, partneri Gürcü Oksana Kalashnikova ile ilk turda elendi.

Çiftlerde, dünya sıralamasında 86'ncı durumda bulunan İpek ile partneri 67'nci sıradaki Kalashnikova, ilk tur müsabakasında Madison Brengle (ABD)-Anna Smith (Büyük Britanya) ikilisi ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen ve 1 saat 40 dakika süren maçı İpek ve partneri, 7-5, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kaybetti.

İpek Soylu, Roland Garros'ta tek kadınlarda, elemelerin ikinci turunda Ukraynalı Kateryna Kozlova'ya yenilerek elenmişti.