Bileğinin gücünü dünyaya gösterecek

Gümüşhaneli milli sporcu Şükriye Yılmaz, 55 kilo genç kızlar kategorisi bilek güreşi sağ kolda elde ettiği Avrupa şampiyonluğunu, Macaristan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında da sürdürmeyi hedefliyor.

Gümüşhane Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olan 16 yaşındaki Yılmaz, kariyerine Türkiye şampiyonluğu ve ikinciliği, Avrupa şampiyonluğu ve ikinciliği ile dünya dördüncülüğü sığdırmayı başardı.

Son olarak Polonya'da katıldığı Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 55 kilo genç kızlar sağ kolda 11 rakibini eleyip Avrupa şampiyonu olan Yılmaz, eylülde Macaristan'da yapılacak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birincilik elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor hayatına hentbol ile başladığını belirterek, antrenörlerinin yönlendirmesi ve bireysel başarıyı önemsemesi dolayısıyla bilek güreşinde devam ettiğini söyledi.

Aldığı derecelerle kendisine olan güveninin arttığını dile getiren Yılmaz, bu başarıların kendisini daha azimli bir insan haline getirdiğini söyledi.

Yılmaz, Avrupa şampiyonasında elde ettiği başarının kendisini gururlandırdığını ancak hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak, "O kürsüye çıktığında insanda ayrı bir gurur oluyor. O madalyayı orada almak, en önemlisi de İstiklal Marşı'nı orada okutmak gurur verici. İlk olarak hedefimiz dünya şampiyonasında İstiklal Marşı'nı okutmak. Masada en iyi şekilde Türk bayrağını temsil etmek. Dünya şampiyonasında da bayrağımızı göndere çekeceğiz." dedi.

"BİZ NENE HATUN'UN TORUNLARIYIZ"

Toplumda bilek güreşinin genellikle erkekler tarafından yapılan bir spor olarak bilindiğini, buna karşın kadınların spor dallarında daha fazla yer alması gerektiğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Anadolu'nun bir şehrinde bileğime güvenerek, çalışarak, Avrupa'da gücümü göstererek şampiyon oldum. Kürsüde o bayrağa sarılmak, o bayrağı göndere çektirmek inanılmaz bir duyguydu. Biz Nene Hatun'un torunlarıyız. Avrupa'da Türk kadının gücünü göstermek durumundayız. Avrupa şampiyonu olduğum için kendimle gurur duyuyorum."

Yılmaz'ın antrenörü Davut Altıntaş da genç sporcunun kemik sertliği ve elinin büyüklüğünün kendisine önemli avantajlar sağladığını söyledi.

Yılmaz'ın antrenmanlarda büyük disiplin içerisinde çalıştığı ve elde ettiği başarılarda bunun önemli yer tuttuğuna dikkati çeken Altıntaş, hataları daha aza indirmek için antrenmanlara yoğun şekilde devam ettiklerini belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Necati Köksal ise amaçlarının gençleri internet bağımlılığından kurtarmak ve sportif faaliyetlere yöneltmek olduğunu vurgulayarak, Anadolu'nun bir köşesinden de şampiyonlar çıkarmak için çaba harcadıklarını sözlerine ekledi.