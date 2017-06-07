Son şampiyon Djokovic elendi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem , son şampiyon ve 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic 'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının 11. günü, dün yağmur nedeniyle ertelenen tek erkeklerdeki çeyrek final müsabakalarıyla başladı.

Turnuvanın son şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 2016'da yarı final oynayan 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşılaştı.

2 saat 15 dakika süren mücadeleyi, 7-6, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-0 kazanan 23 yaşındaki Thiem, Djokovic karşısındaki 6. maçında ilk galibiyetini aldı ve yarı finale yükseldi.

Buraya 10'uncu şampiyonluk için gelen 4 numaralı seribaşı Rafael Nadal ise kariyerinin ilk grand slam çeyrek finalini oynayan 20 numaralı seribaşı Pablo Carreno'nun karşısına çıktı.

İlk seti 6-2 kazanan Nadal, 2. sette de 2-0 öndeyken rakibinin sakatlığı yüzünden maçı terk etmesi sebebiyle yarı finalde Thiem'in rakibi oldu.