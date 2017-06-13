Deaflympics 2017 maskotunun ismi 'Çakır' oldu

Samsun'da düzenlenecek '23'üncü. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları' maskotunun ismi belli oldu.
Kentin yöresel kıyafetlerini kuşanan maskotun ismi deaflympics2017. org üzerinden yapılan halk oylamasında 'Çakır' olarak seçildi.
Çakır'ın kasketindeki 8 köşe Samsun halkının vatanseverlik, yiğitlik, mertlik, cömertlik, delikanlılık, alçak gönüllülük, dürüstlük ve misafirperverlik özelliklerini taşırken ayakkabıları ise yöreye özgü 'yumurta topuk' modelinden esinlenerek hazırlandı.
Olimpiyat oyunları 21 branşta 18 - 30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.