Buzun şampiyonu yine Korsanlar oldu

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'nun düzenlediği Buz Hokeyi Minikler, Yıldız B ve Yıldız A Türkiye Şampiyonası 12-16 Haziran 2017 tarihleri arasında Ankara'da yapıldı.

CANDAN LİMAN'IN ANISINA

Minik, Yıldız A ve B kategorilerinde küçüklerin müsabakalarının yapıldığı Türkiye Şampiyonası Türk Buz Hokeyi Camiasının çok sevilen hakemlerinden Candan Liman'ın anısına düzenlendi.

Şampiyonaya katılan sporcuların oldukça heyecanlı olduğu müsabakalar esnasında veliler çocuklarına büyük destek verdi. Minikler kategorisinde 12, Yıldız A kategorisinde 7 ve Yıldız B kategorisinde 4 olmak üzere 23 takımın yarıştığı şampiyonada 470 sporcu mücadele etti.

TÜM SPORCULARA MADALYA

Minikler kategorisine katılan tüm sporculara başarı ve anı madalyasının verildiği şampiyonada Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Akay, TBHF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBHF Genel Sekreteri, Candan Liman'ın ailesi, ASP Gençlik ve Spor Kulübü ile diğer ASP protokolü turnuvada yer alan çocuklara madalyalarını takdim etti.

YILDIZ B KATEGORİSİ

1. İstanbul Buz Korsanları Spor Kulübü

2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

3.İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü

YILDIZ A KATEGORİSİ

1. İstanbul Buz Korsanları Spor Kulübü

2. Narman Spor Kulübü

3.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Buz Korsanları Spor Kulübü Yıldız A kategorisinde Timur Can Turut en iyi forvet, Yıldız B kategorisinde en iyi defans Sena Yavuz en iyi defans oyuncusu ödülü aldı.