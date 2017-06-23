Güreş Milli Takımının hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Koordinatörü Ata Karataş, "Güreş zor bir spor. Ama bütün zorluklara rağmen Türk güreşi yükseliş gösteriyor. Cumhurbaşkanımız verdiği iftarda, diğer spor dallarının yanında güreşten de gururla bahsetmiş. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bu başarılar kolay elde edilmiyor. 2020 Tokyo'ya hazırlık yapıyoruz. Bu yıl için de rezerv bir kadro oluşturduk. Bu kadroyu, Büyükler Dünya Şampiyonasından sonra değerlendireceğiz. 130 kg'de Osman Yıldırım'ın Avrupa şampiyonu olması, Metehan Başar'ın Avrupa Şampiyonasında madalya alması takım olma yolunda ilerlediğimizin kanıtıdır. Şu an Rıza Kayaalp zaten bir marka. Ben onun da olimpiyat oyunlarında altın madalya alacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.