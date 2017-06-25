91. Gazi Koşusu sahibini buldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 91'incisi, bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Kazanmanın yanı sıra at koşabilmenin bile gurur olduğu bu eşsiz koşuda 18'i erkek 1'i dişi olmak üzere toplamda 19 üç yaşlı safkan İngiliz tayı start aldı.



Koşuyu 'Piano Sonata' ile Ahmet Çelik kazandı. Ahmet Çelik 3 yıl üst üste Gazi Koşusu'nu kazanarak tarihe geçti. Çelik 44 yıl sonra 3 yıl üst üste Gazi Koşusu'nu kazanan ilk jokey oldu.







Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1.500.000 TL olarak belirlenmişti.



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